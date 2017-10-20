Подросток избит у школы №44 в Нижнем Тагиле

О происшествии редакции портала TagilCity.ru сообщили читатели:

Почему нет новости про мальчика, которого избили на крыльце 44 школы? Мальчик в больнице, у него сломан нос, равная бровь. Избил мальчик из параллельного класса.

За комментарием журналисты TagilCity.ru обратились к руководителю образовательного учреждения.

Это неправда. Конфликт произошёл с мальчиком не из нашей школы. По поводу него проверку проводит полиция. Мы проводим и собственное расследование. Подробнее о нем можем рассказать только лично, не по телефону, -- рассказала журналистам TagilCity.ru директор школы №44 Елена Юрьевна.

В полиции Нижнего Тагила подтвердили проведение проверки по факту инцидента. Подробности произошедшего вскоре будут опубликованы порталом TagilCity.ru.