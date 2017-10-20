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Новости Нижнего Тагила

Подросток избит у школы №44 в Нижнем Тагиле

20 октября 2017, 09:40Добавить новость
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Инцидент с нанесением побоев несовершеннолетнему произошел 19 октября на крыльце школы №44 в Нижнем Тагиле.

О происшествии редакции портала TagilCity.ru сообщили читатели: 

 

Почему нет новости про мальчика, которого избили на крыльце 44 школы? Мальчик в больнице, у него сломан нос, равная бровь. Избил мальчик из параллельного класса.

 

За комментарием журналисты TagilCity.ru обратились к руководителю образовательного учреждения. 

 

Это неправда. Конфликт произошёл с мальчиком не из нашей школы. По поводу него проверку проводит полиция. Мы проводим и собственное расследование. Подробнее о нем можем рассказать только лично, не по телефону, -- рассказала журналистам TagilCity.ru директор школы №44 Елена Юрьевна. 

 

В полиции Нижнего Тагила подтвердили проведение проверки по факту инцидента. Подробности произошедшего вскоре будут опубликованы порталом TagilCity.ru.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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