Новости Нижнего Тагила

Ударивший беременную женщину автохам понёс наказание от жителей Екатеринбурга

20 октября 2017, 23:20Добавить новость
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Беременная женщина-водитель не справилась с управлением и врезалась в другой автомобиль. Водитель пострадавшей машины в попытке разобраться, ударил женщину по лицу. За будущую маму вступились очевидцы ДТП.

20 октября на перекрестке улиц Восстания и Индустрии в Екатеринбурге произошло ДТП. Машина, которой управляла беременная женщина, врезалась в другой автомобиль. Водитель пострадавшей машины во время выяснения отношений ударил девушку по лицу.

Как передаёт «URA.ru», за будущую маму заступились очевидцы аварии. Они вмешались в ситуацию и без долгих разговоров избили автохама. Напавший на женщину водитель от полученных ударов потерял сознание.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа из ОП № 15 для установления более точных и подробных обстоятельств случившегося. По итогам начавшейся проверки отделом внутренних дел будет принято соответствующее решение, -- сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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