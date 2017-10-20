Новости Нижнего Тагила

Житель Екатеринбурга убил знакомого и покончил с собой

20 октября 2017, 17:30Добавить новость
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Вечером 18 октября житель Екатеринбурга убил своего знакомого, после чего свел счеты с жизнью.

Трагедия произошла вечером 18 октября на третьем этаже многоэтажки по улице Громова. В управляющей компании рассказали, что в гости к квартиросъемщику в тот день пришел знакомый, пишет Е1.

Между ними начался конфликт: крики в квартире на третьем этаже услышали соседи, после чего вызвали скорую, полицию и охранное агентство.

Однако предотвратить трагедию не удалось. Квартиросъемщик сначала расправился с другом, после чего зашел в соседнюю квартиру и покончил с собой.

Следственная группа, которая выехала на место трагедии, была вынуждена вскрыть железную дверь болгаркой. 2 тела были обнаружены в соседних квартирах.

В управлении Следственного комитета по Свердловской области отметили, что мужчина в момент совершения убийства был пьян. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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