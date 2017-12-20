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Новости Нижнего Тагила

Две жительницы Асбеста задушили свою знакомую во время пьяной ссоры

20 декабря 2017, 09:00Добавить новость
алкоголь,город,полиция,происшествие,Свердловская область,суд,убийство,Асбест
В Асбесте две женщины получили тюремный срок за убийство собутыльницы.

Установлено, что в январе 2017 года подсудимые отдыхали вместе со своей знакомой у неё дома. В ходе застолья у них завязалась ссора, перешедшая в драку. Две женщины, по версии сыщиков, избили оппонентку и задушили её. Тело убитой они поместили в лифт и сбежали.

Преступление было раскрыто в тот же день, злоумышленницы были пойманы в одной из квартир города.

Суд назначил дамам 8,5 и 9,5 лет тюрьмы, передает пресс-служба СК РФ по Свердловской области.

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