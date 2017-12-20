Две жительницы Асбеста задушили свою знакомую во время пьяной ссоры

Установлено, что в январе 2017 года подсудимые отдыхали вместе со своей знакомой у неё дома. В ходе застолья у них завязалась ссора, перешедшая в драку. Две женщины, по версии сыщиков, избили оппонентку и задушили её. Тело убитой они поместили в лифт и сбежали.





Преступление было раскрыто в тот же день, злоумышленницы были пойманы в одной из квартир города.



Суд назначил дамам 8,5 и 9,5 лет тюрьмы, передает пресс-служба СК РФ по Свердловской области.