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Новости Нижнего Тагила

Массовый сбой при оплате картами произошел в Нижнем Тагиле на терминалах «Штрих-М»

20 декабря 2017, 13:45Добавить новость
Нижний Тагил,ситилинк,Магнит,Газпромнефть,банковская карта,сбой,фискальный регистратор,Штрих-М,Роснефть

Сбой в работе онлайн-касс производителя «Штрих-М» наблюдается в торговых точках Нижнего Тагила. Утром 20 декабря торговые сети в ряде городов России столкнулись со сбоем в работе кассовых терминалов.

Как сообщил представитель одной из торговых компаний города, в магазинах сети перестали работать кассы. Оплата банковскими картами заблокирована.

 

Мы у себя могли принимать оплату онлайн, когда люди оплачивали по картам или с телефонов. Но ситуация изменилась, теперь тоже заблокирована оплата карточками, вылезает ряд сообщений: «невозможно оплатить этой картой». Есть еще информация, что не работают некоторые терминалы оплаты сотовой связи в салонах связи и магазинах. Не работают кассы в ряде столовых – на УВЗ, на НТМК, -- поделился информацией управленец.

 

По словам собеседников, испытывает сложности с оплатой картами некоторые торговые сети в Нижнем Тагиле: «Магнит», «Газпромнефть», «Ситилинк» и еще ряд компаний, где установлены кассы с фискальным регистратором.

 

После этого мы узнали, что кассы не работают во всех « Магнитах», на текущий момент закрыты все  «Магниты» в городе до выяснения причин. Мои водители рассказали, что такая же проблема на заправках Газпрома. Вырубились одновременно несколько крупных сетей, которые завязаны на онлайн-кассах. Проблема только в тех торговых точках, где они стоят, -- рассказал очевидец. 

 

В частности, стало известно, что проблемы с оплатой возникли в дочерних организациях «Роснефти» в Башкирии, а также в сети «Магнит» в Оренбурге и на Дальнем Востоке. По данным источника редакции, нарушение работы касс произошло в результате технического сбоя контрольно-кассовой техники производства группы компаний «Штрих-М». Оперативный комментарий от компании получить не удалось, у нее также не работает сайт. 

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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