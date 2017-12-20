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Новости Нижнего Тагила

Неизвестные избили главу кадастровой палаты Екатеринбурга (ВИДЕО)

20 декабря 2017, 12:30Добавить новость
Екатеринбург,политика,полиция,происшествие,цыганаш,вафин,избиение,автовидеорегистратор,нападение

В Екатеринбурге двое неизвестных напали на руководителя кадастровой палаты Владимира Вафина.

Утром Вафин вышел на парковку, чтобы прогреть машину. К нему подошли двое человек в медицинских масках, вытащили его из автомобиля и избили.

 

Не перестанешь судиться - конец тебе,  - произнесли молодые люди, после нападения.

Видеорегистратор автомобиля запечатлел происходящее.


Вафин самостоятельно добрался до больницы. По подозрениям врачей он получил черепно-мозговую травму.

Пострадавший считает, что за его нападением стоит руководитель управления Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш, на которого недавно подал в суд Вафин.

Цыганаш отрицает свое причастие к происходящему, назвав это «игрой».

В настоящее время полицией Екатеринбурга проводится проверка по факту нападения на человека. Судебно-медицинская экспертиза установит степень тяжести нанесенных травм, от полученных результатов будет зависеть процессуальное решение.

Органы правопорядка устанавливают личности нападавших с помощью видеозаписи с места происшествия и проводят поиск возможных свидетелей, сообщает портал Накануне.ru.

Видео: Рен-ТВ
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