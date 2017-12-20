Неизвестные избили главу кадастровой палаты Екатеринбурга (ВИДЕО)

В Екатеринбурге двое неизвестных напали на руководителя кадастровой палаты Владимира Вафина.

Утром Вафин вышел на парковку, чтобы прогреть машину. К нему подошли двое человек в медицинских масках, вытащили его из автомобиля и избили.



Не перестанешь судиться - конец тебе, - произнесли молодые люди, после нападения.



Вафин самостоятельно добрался до больницы. По подозрениям врачей он получил черепно-мозговую травму.



Пострадавший считает, что за его нападением стоит руководитель управления Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш, на которого недавно подал в суд Вафин.



Цыганаш отрицает свое причастие к происходящему, назвав это «игрой».



В настоящее время полицией Екатеринбурга проводится проверка по факту нападения на человека. Судебно-медицинская экспертиза установит степень тяжести нанесенных травм, от полученных результатов будет зависеть процессуальное решение.



Органы правопорядка устанавливают личности нападавших с помощью видеозаписи с места происшествия и проводят поиск возможных свидетелей, сообщает портал Накануне.ru.





Видео: Рен-ТВ