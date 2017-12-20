Полицейский автомобиль и фура «Магнита» не поделили улицу в Екатеринбурге (ФОТО)

В уральской столице произошло столкновение полицейского УАЗика и грузовика магазина «Магнит».

20 декабря 2017 года около 8 часов утра в Екатеринбурге на перекрестке улицы Машиностроителей и проспекта Космонавтов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля УАЗ и грузовика.



Как пишет E1.ru, столкновение двух машин произошло на трамвайных путях, тем самым остановив движение этого вида общественного транспорта. Очевидцы происшествия сообщают о сильных повреждениях грузовика «Магнита» полицейским автомобилем. Данных о пострадавших не поступало.



Свердловчанам, путешествующим с Уралмаша на трамвае, пришлось искать другие виды транспорта для передвижения.





Фото: E1.ru