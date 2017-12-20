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Новости Нижнего Тагила

Смертельная авария с участием грузовика и тепловоза произошла на Среднем Урале (ФОТО)

20 декабря 2017, 11:30Добавить новость
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Авария с участием бензовоза и товарного поезда в Свердловской области привела к смерти водителя грузовика.

19 декабря 2017 года в 18 часов вечера под Каменском-Уральским произошло столкновение грузового поезда и выехавшего на переезд бензовоза.

По данным ГИБДД Свердловской области, водитель бензовоза от полученных травм скончался. По словам очевидцев, шофер грузовика пытался проехать на красный сигнал светофора через железнодорожный переезд, не оборудованный шлагбаумом. Машинист товарного поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пожара не случилось, потому что цистерна бензовоза была пуста.

Движение поездов возле станции Кунавино было приостановлено до 22 часов вечера. К этому времени спасатели и сотрудники СвЖД ликвидировали последствия аварии, и железнодорожное сообщение между Екатеринбургом и Каменском-Уральским было восстановлено.

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Фото: ГИБДД Свердловской области
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