Свердловчанка погибла под колесами большегруза в Ревде (ФОТО)

19 декабря 2017 года около 23 часов вечера в Ревде фура сбила на мосту неизвестную женщину. Как пишет Rupolit, большегруз не сразу смог остановиться, так как ехал на спуске с моста, и протащил девушку еще почти 20 метров. Женщина скончалась на месте происшествия.



По словам водителя фуры, он не успел затормозить, потому что пешеход на проезжей части возник неожиданно. Также водитель отметил, что женщина якобы разговаривала по мобильному телефону.



ГИБДД Свердловской области выясняет обстоятельства смертельного ДТП, личность погибшей устанавливается.





Фото: Rupolit