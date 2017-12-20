Жильцы обращались в УК до обрушения плиты в доме на Вагонке в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

В понедельник, 18 декабря, в доме №109 на улице Зари в подъезде обрушилась плита перекрытия, был травмирован человек. Пострадавший мужчина — житель этого дома — хотел проверить почтовый ящик. В момент обрушения он находился в подъезде с двумя детьми, которые, к счастью, не пострадали. Вместе с перекрытием жилец провалился в подвал, и бетонная плита зажала ему ноги. Спасатели помогли достать пострадавшего, сейчас он находится в травматологическом отделении городской больницы №1.

Работники обслуживающей организации поделились мнением по поводу причин падения плиты в интервью «Тагил-ТВ»:

Вроде нет ни закладных, ни сварки. Она не закреплена была. Скорее всего, просто положена. Несчастный случай, -- рассказал Виктор, слесарь компании «Ремстройсервис», обслуживающей дом .

Жильцы многоквартирного дома говорят, что они не раз обращались в управляющую компанию. В ответ на обращения, стыки плиты перекрытия замазывали цементом.

Сейчас следователи и прокуратура выясняют, халатность или брак при строительстве дома стали причиной несчастья в Нижнем Тагиле. Кроме того, специалисты готовят заключение о том, угрожает ли падение плиты целостности конструкции дома, и как отремонтировать повреждённый участок.





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