Жительница Нижнего Тагила лишилась автомобиля в результате пожара

Неисправность узлов и механизмов моторного отсека стала причиной возгорания автомобиля «Волга». К счастью, во время пожара никто не пострадал.
19 декабря жительница Нижнего Тагила припарковала автомобиль «Волга» возле одного из домов на улице Верхняя Черепанова.
Через 10 минут после того, как хозяйка поднялась к себе в квартиру, автомобиль загорелся. Как передают «Все новости», причиной пожара стала неисправность узлов и механизмов моторного отсека.
Источник огня потушили в течение 10 минут, пострадавших нет. По данному факту организована проверка.