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Новости Нижнего Тагила

Жительница Нижнего Тагила лишилась автомобиля в результате пожара

20 декабря 2017, 23:10Добавить новость
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Неисправность узлов и механизмов моторного отсека стала причиной возгорания автомобиля «Волга». К счастью, во время пожара никто не пострадал.

19 декабря жительница Нижнего Тагила припарковала автомобиль «Волга» возле одного из домов на улице Верхняя Черепанова.

Через 10 минут после того, как хозяйка поднялась к себе в квартиру, автомобиль загорелся. Как передают «Все новости», причиной пожара стала неисправность узлов и механизмов моторного отсека.

Источник огня потушили в течение 10 минут, пострадавших нет. По данному факту организована проверка.

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