Жительница Нижнего Тагила лишилась автомобиля в результате пожара

19 декабря жительница Нижнего Тагила припарковала автомобиль «Волга» возле одного из домов на улице Верхняя Черепанова.



Через 10 минут после того, как хозяйка поднялась к себе в квартиру, автомобиль загорелся. Как передают «Все новости», причиной пожара стала неисправность узлов и механизмов моторного отсека.



Источник огня потушили в течение 10 минут, пострадавших нет. По данному факту организована проверка.