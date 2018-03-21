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Новости Нижнего Тагила

13-летняя девочка открыла стрельбу в школе Шадринска: 7 детей пострадали

21 марта 2018, 14:50Добавить новость
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13-летняя школьница утром 21 марта открыла стрельбу по одноклассникам из пневматического пистолета. У семерых детей – синяки и ушибы, один из пострадавших госпитализирован.

Утром 21 марта во время перемены в одной из школ Шадринска 13-летняя девочка открыла стрельбу по одноклассникам. Школьница сделала несколько выстрелов из пневматического пистолета, который, по предварительным данным, принадлежит ее отцу.

Предварительно известно о 7 пострадавших детях: все они получили синяки и ссадины. На место отправились медики, которые оказали помощь пострадавшим. Одного из детей госпитализировали в местную больницу.

Первой версией произошедшего стала ссора девочки с одноклассниками, сообщили в городском департаменте образования. В школе проводит работу следственно-оперативная группа, на место также выехала детский омбудсмен, чтобы разобраться в причинах произошедшего. Расследованием займется также прокуратура и СК. Занятия в учебном заведении проводятся в штатном режиме, пишет ИА «ТАСС».

В январе текущего года случилось сразу два подобных ЧП: так, в Бурятии подросток напал на своих одноклассников с топором, а в Перми бывшие ученики с ножами набросились на учащихся в школе.

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