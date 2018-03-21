25-летний свердловчанин разыскивается в Башкирии (ФОТО)

Житель Ревды, 25-летний Данил Егоров, уехал из родного города 14 марта. Последний раз молодого человека видели ночью 16 марта по дороге в Уфу.

Родителям молодого человека позвонил подвозивший ночью Егорова от Самары до Уфы дальнобойщик. Мужчина сообщил, что хочет вернуть оставленный Данилой в кабине грузовика телефон.





Родственники Егорова говорят, что он не в первый раз уезжает в неизвестном направлении, пишет «КП.ru». Сейчас они предполагают, что он мог уехать в Аркаим, a также собираются съездить в Магнитогорск — по информации, там ищет работу парень, похожий на их сына.



