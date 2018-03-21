Подозреваемая в убийстве матери 3-х детей няня из Екатеринбурга признана вменяемой

В Екатеринбурге няня Алена Крылова, подозреваемая в убийстве матери 3-х детей, признана вменяемой.

Убийство произошло в ночь на 13 ноября 2017 года. В преступлении заподозрили Алену Крылову, которая почти год жила в семье Смолиных.



Женщина приехала в Екатеринбург из поселка под Новоуральском, чтобы стать певицей, и устроилась для подработки няней в семью Смолиных. Супруги много работали, и Алена присматривала за их 3-летним сыном.



По версии близких убитой, Алена могла пойти на убийство, чтобы заменить ребенку маму. Она мечтала о большой семье.



Женщина была направлена на психиатрическую экспертизу, которая установила ее вменяемость.



Няне грозит до 15 лет колонии, сообщает «Комсомольская правда».