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Новости Нижнего Тагила

Подозреваемая в убийстве матери 3-х детей няня из Екатеринбурга признана вменяемой

21 марта 2018, 16:15Добавить новость
Екатеринбург,мать,няня,Смолины,Алена Крылова,убийство,дети,вменяемость,суд,психиатрическая экспертиза
В Екатеринбурге няня Алена Крылова, подозреваемая в убийстве матери 3-х детей, признана вменяемой.

Убийство произошло в ночь на 13 ноября 2017 года. В преступлении заподозрили Алену Крылову, которая почти год жила в семье Смолиных.

Женщина приехала в Екатеринбург из поселка под Новоуральском, чтобы стать певицей, и устроилась для подработки няней в семью Смолиных. Супруги много работали, и Алена присматривала за их 3-летним сыном.

По версии близких убитой, Алена могла пойти на убийство, чтобы заменить ребенку маму. Она мечтала о большой семье.

Женщина была направлена на психиатрическую экспертизу, которая установила ее вменяемость.

Няне грозит до 15 лет колонии, сообщает «Комсомольская правда».

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