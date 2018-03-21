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Новости Нижнего Тагила

Вырезал сердце и сварил в кастрюле: житель Красноярска убил 27-летнюю знакомую

21 марта 2018, 20:10Добавить новость
больница,насилие,проверка,происшествие,смерть,убийство,жестокость,сердце
В поселке под Красноярском 35-летний мужчина в наркотическом опьянении убил свою 27-летнюю знакомую, вырезал ей внутренности и начал варить сердце в кастрюле. Затем мужчина ударил себя в грудь ножом и вызвал скорую помощь.

Жестокое убийство случилось 20 марта в поселке Черемушки Красноярского края. Полицейским стало известно об этом от анонима, который рассказал о трупе, находящемся в одной из квартир жилого дома.


По названному адресу полицейские нашли мертвую 27-летнюю девушку, неподалеку лежал мужчина с ножевым ранением груди. По предварительным данным следователей, 35-летний житель Красноярска, будучи в наркотическом опьянении, поругался со своей знакомой. Он несколько раз ударил ее ножом, после чего вскрыл грудную клетку, вытащил из груди убитой сердце и легкое и решил отварить сердце в кастрюле.


Затем мужчина нанес самому себе ножевое ранение в грудь и позвонил в скорую. Сейчас задержанного поместили в местную больницу, его состояние расценивается как тяжелое. По факту убийства следователями возбуждено уголовное дело, передает ИА «Запад24».

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