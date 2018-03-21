-7
Свердловская область
Нижний Тагил
-7
вечер: -5
ночь: -9
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Задел зеркало стулом: травма в детском саду Нижнего Тагила была по неосторожности

21 марта 2018, 17:10Добавить новость
дети,Нижний Тагил,происшествие,травма,николо-павловское,детский сад,Зеркало,неосторожность,осколок

Воспитатели детского сада №30 в Николо-Павловском рассказали подробности инцидента, произошедшего 15 марта, когда один из воспитанников был травмирован упавшим зеркалом. Как пояснили сотрудники ДОУ, зеркало не падало на ребенка и не разбивалось, от него откололся кусочек, которым мальчик поранился. 

Зеркало, травмировавшее воспитанника детского сада в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом, раскололось во время праздника. Ребенок случайно задел его стулом, отчего на зеркале появился скол, которым и поранило малыша. По словам сотрудников детского сада, зеркало не разбилось вдребезги.

 

Ребенок случайно стукнул его стулом. Там появилась трещина и отвалился осколочек, им порезало ребенка. Ему наложили один шов. Вызвали медиков, чтобы исключить, что в ранку могли попасть маленькие осколочки, и обработать надо было в любом случае, -- сообщила сотрудник детского сада.

 

В детском саду рассказали, что травма произошла из-за зеркала, которое висело в музыкальном зале.

 

Зеркало упало на празднике, посвященном 8 марта. Утренник был перенесен из-за болезни некоторых детей, проходил он в музыкальном зале. Во время праздника было не менее 15 родителей, присутствовал заведующий детского сада. Праздник вели 2 воспитателя и музыкальный руководитель. Сейчас, на всякий случай, зеркала в помещениях сняли, -- рассказали в детском саду.

 

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что происшествие случилось на занятии у логопеда. В прокуратуре Пригородного района начата проверка по факту травмированию ребенка.

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Зеркало упало на ребенка в детском саду села Николо-Павловское
вчера, 19:30
1 7
Воспитательница детсада в Нижнем Тагиле уволена после травмы 6-летней девочки (ФОТО)
22 февраля, 13:40
6 10
Незнакомая женщина пыталась отобрать маленькую девочку у отца в Нижнем Тагиле
9 февраля, 21:20
4 18

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 94
Сейчас на сайте 4253 гостя и 22 пользователя
Подписаться на новости