Житель Екатеринбурга убил и сжёг знакомого после пьяных посиделок в Реже (ФОТО)

Вечером 16 марта в полицию Режа поступило сообщение о бесследном исчезновении жителя села Клевакинское.



В ходе проведения розыскных мероприятий следователи обнаружили костровище с останками костей, которые были похожи на человеческие. Предположив, что останки принадлежат исчезнувшему мужчине, полиция приступила к расследованию убийства. По горячим следам был задержан 31-летний житель Екатеринбурга, который приходился погибшему знакомым. После доставления в отделение полиции задержанный дал признательные показания.

Преступление было совершенно после совместного фуршета на глазах еще у одного местного жителя, который не предпринял мер, чтобы спасти жизнь своему приятелю. Во что теперь превратиться его жизнь, как свидетеля – вопрос скорее риторический, -- отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

На данный момент житель Екатеринбурга заключён под стражу. Расследование уголовного дела об убийстве продолжается.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области