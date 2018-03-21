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Новости Нижнего Тагила

Житель Екатеринбурга убил и сжёг знакомого после пьяных посиделок в Реже (ФОТО)

21 марта 2018, 09:35Добавить новость
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Пьяные посиделки привели к гибели одного из их участников. Жители Екатеринбурга убил своего знакомого из Режа и сжёг тело, чтобы скрыть следы преступления.

Вечером  16 марта в полицию Режа поступило сообщение о бесследном исчезновении жителя села Клевакинское.

В ходе проведения розыскных мероприятий следователи обнаружили костровище с останками костей, которые были похожи на человеческие. Предположив, что останки принадлежат исчезнувшему мужчине, полиция приступила к расследованию убийстваПо горячим следам был задержан 31-летний житель Екатеринбурга, который приходился погибшему знакомым. После доставления в отделение полиции задержанный дал признательные показания.

 

Преступление было совершенно после совместного фуршета на глазах еще у одного местного жителя, который не предпринял мер, чтобы спасти жизнь своему приятелю. Во что теперь превратиться его жизнь, как свидетеля – вопрос скорее риторический, -- отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

 

На данный момент житель Екатеринбурга заключён под стражу. Расследование уголовного дела об убийстве продолжается. 


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Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
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