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Новости Нижнего Тагила

4 дня ночевал в подъездах: 11-летний Алексей Звягин найден в Екатеринбурге

21 апреля 2018, 13:00Добавить новость
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В Екатеринбурге найден 11-летний Алексей Звягин спустя 4 дня поисков.

16 апреля мальчик поссорился с мамой и ушел из дома. Поиски ребенка продолжались 4 дня. В итоге возле одного из торговых центров его нашла мама, которая самостоятельно искала сына на улицах микрорайона.

Ребенок рассказал, что ночевал в подъездах домов, хотя полицейские проверяли подъезды и подвалы.

Матери Алексея предстоит заплатить штраф за неисполнение родительских обязанностей. Семья Звягиных будет поставлена на учет в органах по делам несовершеннолетних, сообщает «Вечерний Екатеринбург».

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