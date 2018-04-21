4 дня ночевал в подъездах: 11-летний Алексей Звягин найден в Екатеринбурге

В Екатеринбурге

найден

11-летний Алексей Звягин спустя 4 дня поисков.

16 апреля мальчик поссорился с мамой и ушел из дома. Поиски ребенка продолжались 4 дня. В итоге возле одного из торговых центров его нашла мама, которая самостоятельно искала сына на улицах микрорайона.



Ребенок рассказал, что ночевал в подъездах домов, хотя полицейские проверяли подъезды и подвалы.



Матери Алексея предстоит заплатить штраф за неисполнение родительских обязанностей. Семья Звягиных будет поставлена на учет в органах по делам несовершеннолетних, сообщает «Вечерний Екатеринбург».