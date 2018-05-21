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Новости Нижнего Тагила

28 возгораний и пожаров произошли в Нижнем Тагиле 18 — 20 мая (ВИДЕО)

21 мая 2018, 18:15Добавить новость
Нижний Тагил,пожар,Горноуральский городской округ,пожарные,неосторожное обращение с огнем,возгорание,ущерб от пожара
18 — 20 мая на территории Нижнего Тагила произошли 26 возгораний и 2 пожара. Как сообщает ОНР и ПР Нижнего Тагила ГГО, 19 мая в 06.32 поступило сообщение о возгорании заброшенного строения по улице Лесной. Огонь распространился на площади 80 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.

20 мая около 15.00 начался пожар по улице Рудничная. На площади 56 квадратных метров сгорел деревянный гараж и были повреждены кровля и стены деревянной частной бани. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава. В 17:28 огонь удалось потушить.

В этот же период времени на территории Горноуральского городского округа произошло пять возгораний и один пожар. 18 мая в 18.30 между селом Новопаньшино и селом Башкарка загорелся трактор «К- 744», в результате чего повреждена кабина транспортного средства. Причина пожара  неисправность узлов и механизмов.

Также 18 мая в 09.10. поступило сообщение о возгорании в селе Лая по улице Краснознаменная. Горели мусор и прошлогодняя трава.

Не жгите сухую траву


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