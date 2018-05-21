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Новости Нижнего Тагила

Личности троих погибших в пожаре на Новой Кушве в Нижнем Тагиле установлены

21 мая 2018, 15:20Добавить новость
Нижний Тагил,пожар,погибшие,алкоголь,очаг врзгорания,курение,полиция,пожарные
Напомним, что сегодня 21 мая около 6 утра в частном доме в микрорайоне Новая Кушва произошел пожар, в результате которого погибли три человека. По информации главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, личности погибших установлены. Это хозяйка дома Светлана Марченко 1957 года рождения, ее 37-летний сын Андрей Кузнецов и 28-летний Илья Ложкин.

По предварительным данным, накануне происшествия они работали в огороде, а после распивали спиртные напитки.

На место ЧП выезжала оперативно-следственная группа. Как отметил полковник Горелых, в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Одна из версий причин пожара  — курение в постели. Очаг возгорания находился на месте кровати, где спал сын хозяйки.
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