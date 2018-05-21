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Новости Нижнего Тагила

Потолок обрушился на екатеринбурженку в одном из магазинов сети «Магнит»

21 мая 2018, 10:30Добавить новость
больница,город,Екатеринбург,здоровье,нарушение,Свердловская область,травма,Магнит,магазин,обрушение
В Екатеринбурге в одном из магазинов торговой сети «Магнит» на покупательницу рухнул потолок. Женщина была экстренно госпитализирована.

Это произошло 20 мая около 12 часов дня в Юго-Западном районе города. Свидетельницей инцидента стала другая покупательница. Она рассказала, что на её глазах на женщину рухнул потолок. Пострадавшая упала, из её головы пошла кровь.

Как оказалось, у женщина рваная рана. На место прибыли медики, перемотали голову бинтом и экстренно увезли в городскую больницу.

Сотрудники магазина, обсуждавшие произошедшее, были уверены, что сама торговая точка за ситуацию ответственности не понесёт. Так, по их словам, отвечать будет организация, осуществлявшая ремонт потолочного покрытия.

Сейчас торговая точка не работает. Сразу после обрушения магазин был закрыт во избежание других подобных инцидентов, передаёт издание «Наша газета».

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