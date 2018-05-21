+13
Свердловская область
Нижний Тагил
+13
ночь: +6
утро: +4
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.53 + 5.27
EUR 73.33 + 2.77
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Труп экс-депутата и застройщика домов для пенсионеров найден в Екатеринбурге

21 мая 2018, 22:15Добавить новость
Екатеринбург,Дмитрий Максимов,труп,тело,застройщик,дом пенсионеров,мошенничество,уголовное дело,дома,дольщики,артюх
Труп экс-депутата и застройщика «Дома пенсионеров» Дмитрия Максимова был обнаружен в Екатеринбурге 13 мая с признаками насильственной смерти.

30-летний бизнесмен, бывший помощник депутата Заксобрания Свердловской области Евгения Артюха пропал в январе 2018 года. В 2013 году он баллотировался в думу Екатеринбурга от партии РПП.

Труп Максимова, завернутый в одеяло, нашли в гаражах на ул. Коммунистической в Екатеринбурге 13 мая.

Напомним, в отношении Максимова и его матери было возбуждено уголовное дело за мошенничество с застройкой домов для пенсионеров и малоимущих. Максимов вместе с матерью собирали деньги у дольщиков, собираясь строить дома на землях, которые принадлежали ИЖС. Им удалось обмануть 84 человека и получить от них более 97 млн руб, пишут «Ведомости. Урал».

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Четыре года тюрьмы назначено мошеннице за обман пайщиков в Екатеринбурге
завтра, 09:00
0 0
Три мошенника похитили 54 млн рублей у пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс» в Екатеринбурге
10 мая, 06:35
0 1
Поставщики школьного питания в Екатеринбурге похитили 56 млн рублей
10 мая, 06:05
2 2

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 34
Подписаться на новости