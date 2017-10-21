Бизнесмен из Екатеринбурга подозревается в нескольких изнасилованиях и убийствах (ФОТО)

В 2011 году Екатеринбург потрясло сообщение об убийстве 14-летней школьницы. Тело девочки нашли на школьном стадионе. Перед смертью преступник изнасиловал жертву, потом перерезал горло и надругался над мёртвым телом. Расследование уголовного дела заняло 6 лет, но наконец, следователи вышли на след предполагаемого насильника и убийцы.



Результаты анализа ДНК, взятого у нескольких тысяч жителей Екатеринбурга, позволили сотрудникам уголовного розыска задержать 47-летнего бизнесмена. Подозреваемый жил через два дома от убитой девочки, раньше у него были жена и ребёнок, но после развода он остался один. В ходе расследования стало известно, что ранее мужчина несколько раз совершал насильственные действия.

Фото: 14-летняя школьница, изнасилованная и убитая в 2011 году



Как сообщает «Комсомольская правда Урал», мужчина приводил домой девушек, после чего насиловал их и, угрожая физической расправой, отпускал домой. Жертвы не заявляли о случившемся, потому правоохранительные органы ничего не знали о насильнике. До убийства девочки бизнесмен, по версии следствия, совершил насильственные действия в отношении 2 девушек.



Подозреваемому предъявлено обвинение по 8 преступлениям. В ближайшее время он приступит к знакомству с уголовным делом, которое занимает 300 томов. В случае если суд признает мужчину виновным, ему грозит пожизненное заключение.



