Бизнесмен из Екатеринбурга подозревается в нескольких изнасилованиях и убийствах (ФОТО)

В 2011 году Екатеринбург потрясло сообщение об убийстве 14-летней школьницы. Тело девочки нашли на школьном стадионе. Перед смертью преступник изнасиловал жертву, потом перерезал горло и надругался над мёртвым телом. Расследование уголовного дела заняло 6 лет, но наконец, следователи вышли на след предполагаемого насильника и убийцы.
Результаты анализа ДНК, взятого у нескольких тысяч жителей Екатеринбурга, позволили сотрудникам уголовного розыска задержать 47-летнего бизнесмена. Подозреваемый жил через два дома от убитой девочки, раньше у него были жена и ребёнок, но после развода он остался один. В ходе расследования стало известно, что ранее мужчина несколько раз совершал насильственные действия.
Как сообщает «Комсомольская правда Урал», мужчина приводил домой девушек, после чего насиловал их и, угрожая физической расправой, отпускал домой. Жертвы не заявляли о случившемся, потому правоохранительные органы ничего не знали о насильнике. До убийства девочки бизнесмен, по версии следствия, совершил насильственные действия в отношении 2 девушек.
Подозреваемому предъявлено обвинение по 8 преступлениям. В ближайшее время он приступит к знакомству с уголовным делом, которое занимает 300 томов. В случае если суд признает мужчину виновным, ему грозит пожизненное заключение.