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Бизнесмен из Екатеринбурга подозревается в нескольких изнасилованиях и убийствах (ФОТО)

21 октября 2017, 11:20Добавить новость
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Расследование изнасилования и убийства 14-летней екатеринбургской школьницы привело следствие к местному бизнесмену. Мужчину арестовали и подозревают в нескольких убийствах и изнасилованиях, которые он мог совершать на протяжении длительного времени.

В 2011 году Екатеринбург потрясло сообщение об убийстве 14-летней школьницы. Тело девочки нашли на школьном стадионе. Перед смертью преступник изнасиловал жертву, потом перерезал горло и надругался над мёртвым телом. Расследование уголовного дела заняло 6 лет, но наконец, следователи вышли на след предполагаемого насильника и убийцы.

Результаты анализа ДНК, взятого у нескольких тысяч жителей Екатеринбурга, позволили сотрудникам уголовного розыска задержать 47-летнего бизнесмена. Подозреваемый жил через два дома от убитой девочки, раньше у него были жена и ребёнок, но после развода он остался один. В ходе расследования стало известно, что ранее мужчина несколько раз совершал насильственные действия.


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Фото: 14-летняя школьница, изнасилованная и убитая в 2011 году


Как сообщает «Комсомольская правда Урал», мужчина приводил домой девушек, после чего насиловал их и, угрожая физической расправой, отпускал домой. Жертвы не заявляли о случившемся, потому правоохранительные органы ничего не знали о насильнике. До убийства девочки бизнесмен, по версии следствия, совершил насильственные действия в отношении 2 девушек.

Подозреваемому предъявлено обвинение по 8 преступлениям. В ближайшее время он приступит к знакомству с уголовным делом, которое занимает 300 томов. В случае если суд признает мужчину виновным, ему грозит пожизненное заключение.

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Фото: Комсомольская Правда Урал
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