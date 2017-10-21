Новости Нижнего Тагила

Свердловский школьник выжил после удара током в 10 000 В и ампутации ног на ж/д путях

21 октября 2017, 10:00Добавить новость
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В Свердловской области 14-летнего школьника, попытавшегося преодолеть электропоезд сверху по вагону, ударило током в 10 тысяч Вольт. Мальчик выжил.

Подросток из посёлка Солдатка под Нижними Серьгами хотел встретить маленькую сестру. Маршрут на этот раз преграждала электричка на ж/д путях. Школьник, увидев, что до перехода порядка 200 м, решил преодолеть вагон сверху.


Как только ребёнок залез на состав, его поразил удар тока в 10 тысяч Вольт, затем его отбросило на соседние пути. От болевого шока подросток потерял сознание. К несчастью, когда его отбросило на соседние рельсы, по ним шёл состав, который проехал по нижним конечностям мальчика. 

Мальчик попал в больницу №9 Екатеринбурга с ожогами 40% поверхности тела, пишет Комсомольская правдаТакже врачи говорят, что ноги, скорее всего, мальчику восстановить не смогут: конечности раздробило на мелкие части.

Школьник сейчас в сознании, его состояние – тяжелое. 

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