Свердловский школьник выжил после удара током в 10 000 В и ампутации ног на ж/д путях

Подросток из посёлка Солдатка под Нижними Серьгами хотел встретить маленькую сестру. Маршрут на этот раз преграждала электричка на ж/д путях. Школьник, увидев, что до перехода порядка 200 м, решил преодолеть вагон сверху.



Как только ребёнок залез на состав, его поразил удар тока в 10 тысяч Вольт, затем его отбросило на соседние пути. От болевого шока подросток потерял сознание. К несчастью, когда его отбросило на соседние рельсы, по ним шёл состав, который проехал по нижним конечностям мальчика.



Мальчик попал в больницу №9 Екатеринбурга с ожогами 40% поверхности тела, пишет Комсомольская правда. Также врачи говорят, что ноги, скорее всего, мальчику восстановить не смогут: конечности раздробило на мелкие части.



Школьник сейчас в сознании, его состояние – тяжелое.