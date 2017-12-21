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Новости Нижнего Тагила

ГАЗель и Лада Калина столкнулись на улице Алтайская в Нижнем Тагиле (ФОТО)

21 декабря 2017, 11:00Добавить новость
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По улице Алтайская в Нижнем Тагиле утром 21 декабря 2017 года произошло столкновение грузовой ГАЗели и автомобиля марки «Лада Калина». Дорожно-транспортное происшествие в районе дома №27 по улице Алтайская в Нижнем Тагиле произошло утром 21 декабря 2017 года. «Лада Калина» зеленого цвета не поделила дорогу с грузовой ГАЗелью. У легкового автомобиля сильно повреждена левая часть кузова, разбито лобовое стекло. Данные о пострадавших уточняются. 

На место аварии выехали сотрудники тагильской службы спасения и скорая помощь. Движение в сторону улицы Юности затруднено, потому что «Лада Калина» перегородила дорогу, грузовик находится чуть ближе к обочине. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

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