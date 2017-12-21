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Новости Нижнего Тагила

Глава АП «Объединение Союз-НТ» Анатолий Соловьев умер в кардиологии Нижнего Тагила

21 декабря 2017, 11:20Добавить новость
Нижний Тагил,смерть,Анатолий Соловьев,Союз-НТ,Александр Петров,сердце,ассоциация предпринимателей,больница

Анатолий Соловьев, председатель АП «Объединение Союз-НТ» скончался 21 декабря в больнице Нижнего Тагила. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. 

По словам знакомых умершего, у Анатолия Соловьева накануне стало плохо с сердцем и он был госпитализирован. Предположительно, он умер в больнице из-за болезни сердца.

 

Анатолий Соловьев возглавлял Ассоциацию предпринимателей «Объединение Союз-НТ». В структуру объединения входят транспортная компания депутата Гордумы Александра Петрова, управляющая компания «ВМЗ», ЧОП и еще ряд организаций. Он являлся учредителем более 10 организаций Нижнего Тагила. 

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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