Глава АП «Объединение Союз-НТ» Анатолий Соловьев умер в кардиологии Нижнего Тагила

Анатолий Соловьев, председатель АП «Объединение Союз-НТ» скончался 21 декабря в больнице Нижнего Тагила. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

По словам знакомых умершего, у Анатолия Соловьева накануне стало плохо с сердцем и он был госпитализирован. Предположительно, он умер в больнице из-за болезни сердца.

Анатолий Соловьев возглавлял Ассоциацию предпринимателей «Объединение Союз-НТ». В структуру объединения входят транспортная компания депутата Гордумы Александра Петрова, управляющая компания «ВМЗ», ЧОП и еще ряд организаций. Он являлся учредителем более 10 организаций Нижнего Тагила.