-11
Свердловская область
Нижний Тагил
-11
день: -8
вечер: -8
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.72 + 0.11
EUR 69.50 + 0.33
Новости Нижнего Тагила

Автобус с 13-тью пассажирами перевернулся под Нижней Турой

21 декабря 2017, 10:30Добавить новость
авария,авто,автопроисшествия,Екатеринбург,полиция,проверка,происшествие,Свердловская область,транспорт
Днём 20 декабря под Нижней Турой произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и ВАЗа.

Рейсовый автобус двигался из Екатеринбурга в Качканар. Примерно в 10:30 часов он столкнулся с ВАЗ-2113.

Предварительно известно, что 41-летний водитель автобуса не рассчитал дистанцию до отечественного автомобиля.

В салоне автобуса в момент аварии находились 13 человек. Все пассажиры были пристёгнуты ремнями безопасности. К счастью, никто не пострадал.

авария,авто,автопроисшествия,Екатеринбург,полиция,проверка,происшествие,Свердловская область,транспортавария,авто,автопроисшествия,Екатеринбург,полиция,проверка,происшествие,Свердловская область,транспортавария,авто,автопроисшествия,Екатеринбург,полиция,проверка,происшествие,Свердловская область,транспортавария,авто,автопроисшествия,Екатеринбург,полиция,проверка,происшествие,Свердловская область,транспорт
Фото: E1.ru

 

Добавим, что у водителя автобуса за плечами 22-летний стаж вождения. Также он ответственен за другую аварию на Серовском тракте. 24 ноября 2016 года он уснул за рулём автобуса по маршруту Краснотурьинск-Тюмень. В тот день автобус съехал в кювет и опрокинулся. Тогда в дорожно-транспортном происшествии пострадали шесть человек.

В ГИБДД Свердловской области проводят проверку по этому случаю, пишет E1.ru.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Дважды сбитая женщина-пешеход умерла после ДТП в Екатеринбурге (ВИДЕО)
20 ноября, 09:40
0 7
Попавший под иномарку мужчина был разорван на части в ДТП под Екатеринбургом (ВИДЕО)
20 октября, 08:00
0 2
Иномарка с нетрезвым мужчиной внутри горела в Екатеринбурге (ФОТО)
18 декабря, 08:00
2 6

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 90
Подписаться на новости