Автобус с 13-тью пассажирами перевернулся под Нижней Турой

Рейсовый автобус двигался из Екатеринбурга в Качканар. Примерно в 10:30 часов он столкнулся с ВАЗ-2113.



Предварительно известно, что 41-летний водитель автобуса не рассчитал дистанцию до отечественного автомобиля.





В салоне автобуса в момент аварии находились 13 человек. Все пассажиры были пристёгнуты ремнями безопасности. К счастью, никто не пострадал.





Фото: E1.ru

Добавим, что у водителя автобуса за плечами 22-летний стаж вождения. Также он ответственен за другую аварию на Серовском тракте. 24 ноября 2016 года он уснул за рулём автобуса по маршруту Краснотурьинск-Тюмень. В тот день автобус съехал в кювет и опрокинулся. Тогда в дорожно-транспортном происшествии пострадали шесть человек.





В ГИБДД Свердловской области проводят проверку по этому случаю, пишет E1.ru.