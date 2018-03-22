Двухлетняя девочка пострадала в массовом ДТП под Нижним Тагилом (ФОТО)

На трассе Нижний Тагил – Верхняя Салда днем 22 марта столкнулись 3 иномарки. Пострадали двое пассажиров в одной из машин: женщина сломала ногу, а двухлетняя девочка получила ушибы.

Днем 22 марта на трассе Нижний Тагил – Верхняя Салда столкнулись 3 автомобиля. По информации ГИБДД, 31-летняя автоледи на внедорожнике Hyundai потеряла управление машиной, после чего выехала на встречную полосу.





Там она столкнулась с двумя иномарками – Hyundai Accent и Toyota. В аварии пострадали пассажиры Toyota: у женщины на пассажирском сиденье сломана нога, а двухлетняя девочка на заднем сиденье получила ушибы. Избежать более серьезных травм помогло детское кресло, в котором находился ребенок.





Сейчас в областной Госавтоинспекции выясняют все подробности инцидента. Сообщается, что в момент аварии дорога была скользкой, а на трассе была плохая видимость из-за снегопада. Дорожная организация уже получила предписание на устранение недоработок, пишет интернет-газета Znak.





Фото: интернет-газета Znak



