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Новости Нижнего Тагила

Двухлетняя девочка пострадала в массовом ДТП под Нижним Тагилом (ФОТО)

22 марта 2018, 19:20Добавить новость
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На трассе Нижний Тагил – Верхняя Салда днем 22 марта столкнулись 3 иномарки. Пострадали двое пассажиров в одной из машин: женщина сломала ногу, а двухлетняя девочка получила ушибы.

Днем 22 марта на трассе Нижний Тагил – Верхняя Салда столкнулись 3 автомобиля. По информации ГИБДД, 31-летняя автоледи на внедорожнике Hyundai потеряла управление машиной, после чего выехала на встречную полосу.

Там она столкнулась с двумя иномарками – Hyundai Accent и Toyota. В аварии пострадали пассажиры Toyota: у женщины на пассажирском сиденье сломана нога, а двухлетняя девочка на заднем сиденье получила ушибы. Избежать более серьезных травм помогло детское кресло, в котором находился ребенок.

Сейчас в областной Госавтоинспекции выясняют все подробности инцидента. Сообщается, что в момент аварии дорога была скользкой, а на трассе была плохая видимость из-за снегопада. Дорожная организация уже получила предписание на устранение недоработок, пишет интернет-газета Znak.

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Фото: интернет-газета Znak

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