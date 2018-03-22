Не потушил сигарету: курящий мужчина погиб в загоревшемся доме села Бызово (ФОТО)

В селе Бызово Пригородного района 16 марта загорелся жилой дом. В пожаре погиб проживающий в доме мужчина, причиной возгорания проверка назвала непотушенную сигарету.

16 марта днем на пульт противопожарной службы поступило сообщение o возгорании в селе Бызово. В доме жил мужчина с инвалидностью, справлявшийся с хозяйством без посторонней помощи. Мужчина много выпивал и курил, часто засыпая с непотушенной сигаретой.





Начавшийся пожар заметили родственники погибшего, но спасти мужчину не смогли — в здании изнутри бушевало открытое пламя. Прибывший на место пожарный расчет ликвидировал возгорание.





Общая площадь возгорания составила 105 кв. метров, сообщает Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа.





Фото ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО