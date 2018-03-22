Перебегавшая дорогу 53-летняя тагильчанка была сбита иномаркой на проспекте Мира

21 марта около 11:30 утра в Нижнем Тагиле произошло ДТП, где пострадала женщина-пешеход. Сообщается, что 31-летний водитель за рулем «Форд Фокус» двигался по проспекту Мира.



Возле дома № 22 он сбил 53-летнюю женщину, которая перебегала проезжую часть.





У пострадавшей – ушибы спины, головы и ссадина правого локтя. Сейчас она проходит амбулаторное лечение, пишет ИА «Все новости».