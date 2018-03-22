-5
Свердловская область
Нижний Тагил
-5
ночь: -9
утро: -13
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Перебегавшая дорогу 53-летняя тагильчанка была сбита иномаркой на проспекте Мира

22 марта 2018, 18:05Добавить новость
авария,авто,дорога,дтп,проверка,происшествие,травма,пешеход,женщина
Утром 21 марта водитель на иномарке сбил 53-летнюю женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте на проспекте Мира в Нижнем Тагиле.

21 марта около 11:30 утра в Нижнем Тагиле произошло ДТП, где пострадала женщина-пешеход. Сообщается, что 31-летний водитель за рулем «Форд Фокус» двигался по проспекту Мира.

Возле дома № 22 он сбил 53-летнюю женщину, которая перебегала проезжую часть.

У пострадавшей – ушибы спины, головы и ссадина правого локтя. Сейчас она проходит амбулаторное лечение, пишет ИА «Все новости».

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Перебегала дорогу: 19-летний водитель на «семерке» сбил девушку в Нижнем Тагиле
12 марта, 18:40
0 1
Автоледи сбила 50-летнюю тагильчанку: пешеход в больнице с травмой черепа (ФОТО)
16 февраля, 17:00
2 2
Пассажирка автомобиля получила травму после ДТП в Нижнем Тагиле
6 марта, 18:50
0 3

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 35
Сейчас на сайте 3330 гостей и 21 пользователь
Подписаться на новости