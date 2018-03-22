Пожар произошел на ТЭЦ АО «Евраз НТМК»

В Нижнем Тагиле 22 марта на ТЭЦ АО «Евраз НТМК» отключалась паровоздушная станция в результате пожара.

На ТЭЦ АО «Евраз НТМК», совладельцем которого является Роман Абрамович, отключилась вторая секция 6 кВ с возгоранием в ячейках и турбогенератор ТГ-5Б с нагрузкой 10,5 МВт.



На место были вызваны пожарные. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются, сообщает «ТАСС».



Напомним, что 16 марта 6 700 жителей Новокузнецка остались без электроснабжения из-за аварии на ТЭЦ ЕВРАЗа