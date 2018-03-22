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Новости Нижнего Тагила

Пожар произошел на ТЭЦ АО «Евраз НТМК»

22 марта 2018, 12:05Добавить новость
пожар,Евраз,Абрамович,ТЭЦ
В Нижнем Тагиле 22 марта на ТЭЦ АО «Евраз НТМК» отключалась паровоздушная станция в результате пожара.

На ТЭЦ АО «Евраз НТМК», совладельцем которого является Роман Абрамович, отключилась вторая секция 6 кВ с возгоранием в ячейках и турбогенератор ТГ-5Б с нагрузкой 10,5 МВт.

На место были вызваны пожарные. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются, сообщает «ТАСС».

Напомним, что 16 марта 6 700 жителей Новокузнецка остались без электроснабжения из-за аварии на ТЭЦ ЕВРАЗа

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