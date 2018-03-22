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Новости Нижнего Тагила

Трупы двух мужчин обнаружены в припаркованном автомобиле в Екатеринбурге (ФОТО)

22 марта 2018, 11:20Добавить новость
Екатеринбург,наркотики,насилие,полиция,проверка,смерть,трупы,Рижский переулок,Mitsubishi,Александр Шульга

21 марта возле одного из магазинов Екатеринбурга в Рижском переулке обнаружили припаркованный автомобиль с двумя трупами мужчин в салоне.

У находящихся в Mitsubishi Lancer трупов не обнаружены признаки криминальной смерти, но есть следы употребления наркотических препаратов.

Это два взрослых мужчины. Телесных повреждений нет, но есть следы употребления наркотиков, -- сообщил официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.


Проверку проводит следственный отдел по Чкаловскому району, пишет «УралИнформБюро».

Екатеринбург,наркотики,насилие,полиция,проверка,смерть,трупы,Рижский переулок,Mitsubishi,Александр Шульга
Фото ВК
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