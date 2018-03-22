Трупы двух мужчин обнаружены в припаркованном автомобиле в Екатеринбурге (ФОТО)

21 марта возле одного из магазинов Екатеринбурга в Рижском переулке обнаружили припаркованный автомобиль с двумя трупами мужчин в салоне.

У находящихся в Mitsubishi Lancer трупов не обнаружены признаки криминальной смерти, но есть следы употребления наркотических препаратов.





Это два взрослых мужчины. Телесных повреждений нет, но есть следы употребления наркотиков, -- сообщил официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.



Проверку проводит следственный отдел по Чкаловскому району, пишет «УралИнформБюро».



