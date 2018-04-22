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Новости Нижнего Тагила

17 человек пострадали во время урагана в Москве (ВИДЕО)

22 апреля 2018, 11:00Добавить новость
Москва,ураган,погибшие,ребенок,шторм,метеорологи
21 апреля в Москве прошла буря со шквалистым ветром. В результате этого пострадали 17 человек, трое из них дети. Еще одну девочку, которая находилась в тяжелом состоянии, медикам спасти не удалось. Ураган накрыл Москву и Московскую область во второй половине дня. Погода резко ухудшилась около 16:00.

В результате стихии повалены сотни деревьев, разрушены рекламные конструкции. В столичных аэропортах задержаны или отменены 25 рейсов. Частично обесточены 48 населенных пунктов.

Также метеорологи сообщают, что пик непогоды придется на 22 апреля. В области объявлено штормовое предупреждение, пишет «РБК».

 
Видео: Yotube
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