Частный дом сгорел при пожаре в Висиме

22 апреля ранним утром произошел пожар в поселке Висим в Свердловской области. Пожар охватил площадь в 120 квадратных метров.

Пожарные получили сообщение о возгорании в 3:44 в поселке Висим на улице Баклыкова. Четверо спасателей и 2 пожарные машины были отправлены на борьбу с огнем. К 8:10 пожарные полностью закончили работу на месте происшествия, передает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.





В результате пожара сгорел жилой дом, частная баня, гараж, деревянные постройки на территории 120 квадратных метров.