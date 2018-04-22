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Новости Нижнего Тагила

Частный дом сгорел при пожаре в Висиме

22 апреля 2018, 13:45Добавить новость
МЧС,пожар,пожарные,происшествие,Свердловская область,Висим,частный дом,баня,гараж,сгорел

22 апреля ранним утром произошел пожар в поселке Висим в Свердловской области. Пожар охватил площадь в 120 квадратных метров.

Пожарные получили сообщение о возгорании в 3:44 в поселке Висим на улице Баклыкова. Четверо спасателей и 2 пожарные машины были отправлены на борьбу с огнем. К 8:10 пожарные полностью закончили работу на месте происшествия, передает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В результате пожара сгорел жилой дом, частная баня, гараж, деревянные постройки на территории 120 квадратных метров.  

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