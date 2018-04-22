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Новости Нижнего Тагила

Подсобное помещение екатеринбургской епархии сгорело в пожаре на Ганиной яме (ФОТО)

22 апреля 2018, 12:20Добавить новость
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22 апреля в районе 5 утра неподалеку от Ганиной ямы произошло возгорание. Пожар ликвидировали 23 спасателя на 6 пожарных машинах.

Пожар начался в помещении, предназначенном для изготовления церковных свечей. Огонь быстро распространялся и мог перекинуться на соседние здания, а также на находящийся рядом лес. В связи с этим борьбой с пожаром занимались 23 спасателя и 6 пожарных машин.

Горящее здание занимало площадь около 300 квадратных метров. Из-за масштаба пожару был присвоен ранг 1-БИС, передает сетевое издание «Е.1».

 

 

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Фото: «Е.1».
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