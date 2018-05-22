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Новости Нижнего Тагила

Набережная в Нижнем Тагиле была оцеплена 21 мая из-за бесхозного предмета (ФОТО)

22 мая 2018, 17:00Добавить новость
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Вечером 21 мая в Нижнем Тагиле была оцеплена территория у памятника войнам-тагильчанам по улице Горошникова. На площадке около памятника был обнаружен бесхозный предмет. Очевидцы вызвали полицию. На набережную прибыли пожарные и сотрудники полиции. Место с подозрительным предметом было оцеплено специалистами.

Тагильчанка гуляла по набережной и заметила машины спецслужб напротив Демидовской больницы.

Я подошла и поинтересовалась у сотрудников вневедомственной охраны, что за срочность, не президент ли у нас приезжает. На что мне сказали, что как бы сейчас не бомбануло. Сказали, что позвонили женщины, они что-то обнаружили около памятника, -- рассказала тагильчанка.

 

В пресс-службе УВД Нижнего Тагила информацию о выезде спецслужб на место подтвердили.   

 

Действительно, информация о бесхозном предмете поступила. Для проверки сообщения на место были отправлены сотрудники полиции. Однако, проверив данную информацию, ничего,  что бы представляло опасность, там не выявлено, -- сообщили в пресс-службе УВД.

 

Нижний Тагил,полиция,больница,пожарные,проверка,происшествие,Свердловская область,Горошникова,оцепление,набережная,Демидовская больницаНижний Тагил,полиция,больница,пожарные,проверка,происшествие,Свердловская область,Горошникова,оцепление,набережная,Демидовская больница


Напомним, в конце апреля силовики оцепили ДОУ №19 из-за сообщения о подозрительном предмете в Нижнем Тагиле.

© Светлана Белькова,TagilCity.ru
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