Набережная в Нижнем Тагиле была оцеплена 21 мая из-за бесхозного предмета (ФОТО)

Вечером 21 мая в Нижнем Тагиле была оцеплена территория у памятника войнам-тагильчанам по улице Горошникова. На площадке около памятника был обнаружен бесхозный предмет. Очевидцы вызвали полицию. На набережную прибыли пожарные и сотрудники полиции. Место с подозрительным предметом было оцеплено специалистами.
Тагильчанка гуляла по набережной и заметила машины спецслужб напротив Демидовской больницы.
Я подошла и поинтересовалась у сотрудников вневедомственной охраны, что за срочность, не президент ли у нас приезжает. На что мне сказали, что как бы сейчас не бомбануло. Сказали, что позвонили женщины, они что-то обнаружили около памятника, -- рассказала тагильчанка.
В пресс-службе УВД Нижнего Тагила информацию о выезде спецслужб на место подтвердили.
Действительно, информация о бесхозном предмете поступила. Для проверки сообщения на место были отправлены сотрудники полиции. Однако, проверив данную информацию, ничего, что бы представляло опасность, там не выявлено, -- сообщили в пресс-службе УВД.
Напомним, в конце апреля силовики оцепили ДОУ №19 из-за сообщения о подозрительном предмете в Нижнем Тагиле.