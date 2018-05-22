«Сейчас замкнет»: трубу с водой прорвало на чердаке дома в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле 20 мая произошел порыв трубы в доме по адресу ул. Газетная, 35.

В Нижнем Тагиле во время грозы и штормового ветра 20 мая в доме по адресу ул. Газетная, 35 прорвало трубу водоснабжения, находящуюся на чердаке. Как слышно из диалога на видео, сантехников жильцам дома вызвать не удалось.





На видеозаписи, сделанной очевидцем коммунальной аварии, заметно, что вода сильно бежит с потолка, заливая весь подъезд. Жильцы подручными средствами пытаются справиться с потопом и спасти свое имущество.





При этом вода привела в неисправное состояние лифт, залив шахту.





У нас сейчас весь дом замкнет, -- сообщает тагильчанка на видео.



Также, по информации участников событий, в доме сработала пожарная сигнализация, и на место приезжали спецслужбы.





Подробности инцидента выяснить не удалось.







Напомним, что прошедший в воскресенье ураган повредил крышу Нижнетагильского драмтеатра.