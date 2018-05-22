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Новости Нижнего Тагила

Обвинение предъявлено тренеру утонувшего в бассейне мальчика в Нижнем Тагиле

22 мая 2018, 16:35Добавить новость
Нижний Тагил,бассейн,тренер,погибший ребенок,обвинение,СКР,следствие
В Нижнем Тагиле предъявлено обвинение 57-летниму тренеру бассейна, на уроке которого утонул семилетний мальчик. Как сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области, педагог СДЮСШОР «Спутник» обвиняется по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

По версии следствия, тренер отвлекся на другую группу детей, и таким образом семилетний Вадим пропал из поля зрения педагога. Мальчик глубоко погрузился в воду и начал тонуть.

Когда нахождение ребёнка под водой заметили другие лица, находившиеся в бассейне, он был извлечен из воды, однако на тот момент он уже находился в бессознательном состоянии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик, к сожалению, скончался от утопления в воде, -- уточняют в СКР.

Таким образом, следствие пришло к выводу, что ребенок погиб из-за невнимательности тренера.
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