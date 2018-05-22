Потолок обрушился в поликлинике №3 в Екатеринбурге (ВИДЕО)

В екатеринбургской

поликлинике №3 н

а ул. Сыромолотова 22 мая рухнул потолок.

Фото обрушившегося подвесного потолка появилось в одной из социальных сетей.



Потолок рухнул в дневное время, когда в здании находился персонал и пациенты, однако пострадавших нет. Медперсонал и пациенты были выведены из крыла учреждения, где произошел инцидент.



Управлением здравоохранения по данному факту начата проверка. Там же сообщили, что поликлиника на летний период закрывается на капремонт.



Один из магазинов «Магнит» в Екатеринбурге будет проверен прокуратурой после падения потолка на женщину.





Видео: соцсети