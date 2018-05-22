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Новости Нижнего Тагила

Потолок обрушился в поликлинике №3 в Екатеринбурге (ВИДЕО)

22 мая 2018, 21:35Добавить новость
Екатеринбург,потолок,рухнул,поликлиника,Сыромолотова,врачи,пациенты,капремонт
В екатеринбургской поликлинике №3 на ул. Сыромолотова 22 мая рухнул потолок.

Фото обрушившегося подвесного потолка появилось в одной из социальных сетей.

Потолок рухнул в дневное время, когда в здании находился персонал и пациенты, однако пострадавших нет. Медперсонал и пациенты были выведены из крыла учреждения, где произошел инцидент.

Управлением здравоохранения по данному факту начата проверка. Там же сообщили, что поликлиника на летний период закрывается на капремонт.

Один из магазинов «Магнит» в Екатеринбурге будет проверен прокуратурой после падения потолка на женщину.

Видео: соцсети
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