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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанка пыталась украсть из турецкого отеля чай, конфеты и туалетную бумагу

22 мая 2018, 20:55Добавить новость
туристы,кража,отдых,Турция,багаж,отель
Персонал одного из пятизвездочных отелей в Турции поймал российскую туристку с детьми, когда та пыталась унести из номера практически все, что могло поместиться в чемодан.
Женщина собиралась пронести в своем багаже чай, конфеты, салфетки, полотенца, покрывала, тапочки, тарелки, шампунь и даже туалетную бумагу.

Туристка с детьми отдыхала по системе All Inclusive. При досмотре россиянка спорила с персоналом и пыталась доказать, что достаточно заплатила за отдых, чтобы забрать все эти вещи из номера. Она также упрекнула сотрудников, которые отбирали у детей пакеты со сладостями.

По неподтвержденной информации женщина приехала на отдых из Нижнего Тагила, пишет URA.RU.


                                                                             Видео: URA.RU
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