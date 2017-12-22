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Новости Нижнего Тагила

Четыре автомобиля столкнулись на перекрёстке Фрунзе-Черных в Нижнем Тагиле (ФОТО)

22 декабря 2017, 19:25Добавить новость
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Вечером 22 декабря примерно в 18:40 в Нижнем Тагиле на перекрёстке улиц Фрунзе-Черных произошла массовая авария.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в час пик у остановки «Рудоуправление» на полосе, ведущей в центр города.

Очевидцы сообщили TagilCity.ru, что четыре автомобиля, по всей видимости столкнувшиеся, стояли друг за другом с включёнными аварийными сигналами. Вскоре на место происшествия подъехали сотрудники полиции на двух автомобилях. На месте работали инспекторы ГИБДД.

Спустя 30 минут участники аварии разъехались. Судя по кадрам с места происшествия, автомобили получили незначительные повреждения.

 

 

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