Четыре автомобиля столкнулись на перекрёстке Фрунзе-Черных в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие случилось в час пик у остановки «Рудоуправление» на полосе, ведущей в центр города.



Очевидцы сообщили TagilCity.ru, что четыре автомобиля, по всей видимости столкнувшиеся, стояли друг за другом с включёнными аварийными сигналами. Вскоре на место происшествия подъехали сотрудники полиции на двух автомобилях. На месте работали инспекторы ГИБДД.



Спустя 30 минут участники аварии разъехались. Судя по кадрам с места происшествия, автомобили получили незначительные повреждения.