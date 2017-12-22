Прокуратура Туринска возбудила уголовное дело по факту гибели рабочего от удара током

Прокуратура Туринска выявила нарушения правил безопасности при работе над ремонтом теплосети, после случая смерти от удара током 45-летнего рабочего.

29 августа 2017 года во время работ мужчина помогал водителю автокрана «Урал-5557»: схватился руками за металлическую стропу автокрана, находившуюся вблизи линии электропередач, и получил удар током.



Следствие Свердловской области возбудило дело по факту гибели от удара током.



Также выяснилось, что водитель крана не имел разрешения к эксплуатации автомашины. Ему было предъявлено обвинение по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



Данное уголовное дело находится на рассмотрении суда Туринского района, сообщает Е1.