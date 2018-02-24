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Новости Нижнего Тагила

«Изрезал ножом и скрылся»: двое тагильчан в больнице с колото-резаными ранами

24 февраля 2018, 09:30Добавить новость
больница,Нижний Тагил,проверка,происшествие,травма,уголовное дело,Тагилстрой,нож,ножевое ранение
Двое молодых тагильчан ночью попали в больницу с колото-резаными ранами. По подозрению в нападении задержан 35-летний приятель пострадавших.

Поздней ночью с 18 на 19 февраля двое молодых людей 23-х и 24-х лет были доставлены в больницу Нижнего Тагила с колото-резаными ранами груди. В дом по ул. Черноморской, откуда парней госпитализировали, выехали полицейские.

На месте ЧП был обнаружен нож и одежда в пятнах, похожих на кровь. Нападавшего, по словам полицейских, в квартире не было. По причине умышленного причинения тяжелого вреда двум лицам следователи завели уголовное дело.

Во время оперативных мероприятий под подозрение попал 35-летний приятель пострадавших, который ранее уже отбывал срок. Мужчину задержали, пишет «Вечерний Екатеринбург».

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