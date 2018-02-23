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Новости Нижнего Тагила

Осужденный на 2,5 года екатеринбуржец пытался спрятаться в диване от розыска

23 февраля 2018, 19:00Добавить новость
Екатеринбург,мошенничество,нарушение,полиция,розыск,суд,диван,банковская карта,осужденный

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина украл у своего знакомого банковскую карточку. Наказанием за проступок стали 2,5 года колонии строгого режима.

На оглашение приговора суда мужчина не явился и был объявлен в розыск.

В ходе розыскных мероприятий на место проживания злоумышленника прибыли сотрудники розыскного отдела. На месте они сначала обратили внимание на количество обуви в прихожей, не соответствующее количеству человек в помещении. Затем, заглянув под диван, увидели торчащую ногу. Выяснилось, что в диване прятался осужденный.

Как пишет «Вечерний Екатеринбург», злоумышленник задержан и доставлен в СИЗО.

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