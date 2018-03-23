13-летняя девочка пострадала в ДТП на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил (ФОТО)

22 марта на автодороге Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов в результате столкновения автомобилей 13-летняя пассажирка одного из авто получила черепно-мозговую травму.

Вечером 22 марта автомобиль Hyundai Accent, за рулем которого сидела женщина 1992 года рождения, двигаясь в сторону Екатеринбурга не сохранил дистанцию и врезался в автомобиль ВАЗ-2106. Пострадавшая машина в это время стояла на проезжей части, собираясь повернуть влево и пропуская встречные автомобили.





За рулем ВАЗ-2106 находился мужчина 1998 года рождения. Его пассажир, 13 летняя девочка, сидевшая на переднем сидении и пристегнутая ремнем безопасности, получила в результате столкновения травму.





У девочки диагностирована ЧМТ и сотрясение головного мозга. Ребенка доставили в ЦГБ №3, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.





Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила