Автобус и грузовик столкнулись в лоб на Режевском тракте под Екатеринбургом (ФОТО)

Вечером 22 марта на трассе Екатеринбург - Реж – Алапаевск произошла авария с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля. По предварительной версии дорожной полиции, автобус выехал на встречную полосу и в лоб столкнулся с «Mitsubishi Fuso».



В момент аварии в салоне «ПАЗа» находились 5 пассажиров, которые не пострадали. От столкновения погиб водитель автобуса и была травмирована женщина-кондуктор. На месте ДТП образовалась большая пробка, сообщает «Уралинформбюро».



Разобраться в причинах столкновения и установить виновных предстоит сотрудникам ГИБДД.

Фото: «Уралинформбюро»