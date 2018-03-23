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Новости Нижнего Тагила

Автобус и грузовик столкнулись в лоб на Режевском тракте под Екатеринбургом (ФОТО)

23 марта 2018, 06:05Добавить новость
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Лобовое столкновение автобуса «ПАЗ» и грузовика «Mitsubishi Fuso» произошло на Режевском тракте. В результате ДТП погиб водитель автобуса и травмирована женщина-кондуктор.

Вечером 22 марта на трассе Екатеринбург - Реж – Алапаевск произошла авария с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля. По предварительной версии дорожной полиции, автобус выехал на встречную полосу и в лоб столкнулся с «Mitsubishi Fuso».

В момент аварии в салоне «ПАЗа» находились 5 пассажиров, которые не пострадали. От столкновения погиб водитель автобуса и была травмирована женщина-кондуктор. На месте ДТП образовалась большая пробка, сообщает «Уралинформбюро».

Разобраться в причинах столкновения и установить виновных предстоит сотрудникам ГИБДД.


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Фото: «Уралинформбюро»
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