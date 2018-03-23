Маршрутка с пассажирами вылетела на обочину на ул. Алтайская в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Желтая газель с пассажирами оказалась вне проезжей части на улице Алтайская в Нижнем Тагиле. Происшествие случилось около 17:00. По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.

По рассказу очевидцев, газель оказалась в сугробе при повороте направо на прилегающую дорогу. В момент ДТП в маршрутном такси находились пассажиры.

Водители проезжающих мимо газелей остановились у места ДТП, чтобы помочь водителю застрявшей маршрутки.

По словам очевидцев, никто из пассажиров не пострадал. Пассажирская газель также не получила серьезных повреждений.



Оперативный комментарий от сотрудников ГИБДД получить не удалось.