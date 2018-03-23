Нецензурная реклама наркотиков развешана на подъездах в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Нецензурная реклама наркотиков расклеена на подъездах одного из микрорайонов Нижнего Тагила. В листовках присутствуют откровенные ссылки на источники торговли наркотическими веществами и призывы к их употреблению с ненормативной лексикой. Жители многоэтажек возмущены появлением на дверях «нехороших» объявлений.

На дверях в подъездах домов по Октябрьскому проспекту на ГГМ появились объявления с рекламой наркотических веществ. Фразами с ненормативной лексикой листовки призывают приобрести перечисленные в тексте рекламы наркотики. Помимо этого, даны ссылки на ресурс в интернете, где можно более подробно узнать о предлагаемой продукции. В тексте объявления есть также приглашение на высокооплачиваемую работу.

«Нехорошие» объявления развешивают на подъездах на ГГМ. По несколько объявлений запрещенной рекламы обнаружили жители Гальянки на дверях своих подъездов. В них помимо мата еще и ссылки, где и что можно приобрести. Вот так, в открытую, -- сообщил житель дома на Октябрьском проспекте.

Жильцы многоэтажек рассказали редакции TagilCity.ru, что стараются побыстрее убрать объявления.

Тех, кто клеил листовки, заметить не удалось. По всей вероятности, делали это ночью, любо рано утром, пока никого нет еще на улице. Жильцы срывают объявления, убирая их из открытого доступа и подальше от детских глаз, -- поделился местный житель.

По словам местных жителей, во дворе дома по Октябрьскому проспекту, 12 все чаще стали замечать автомобиль, пассажиры которого прячут во дворе закладки с наркотиками.

Раньше то же самое происходило во дворе напротив «КИТа», сейчас в этом дворе машина постоянно приезжает, потом уезжает или стоит подолгу. В машине - молодые люди, они выходят и делают закладки. Раньше жители обращались к участковому – бесполезно, -- рассказал тагильчанин.

В УВД Нижнего Тагила рекомендуют сообщать об известных гражданам фактах хранения и сбыта наркотических средств по телефону «02».