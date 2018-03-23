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Новости Нижнего Тагила

Рабочий погиб при обрушении старого цеха на УГМК в Ревде

23 марта 2018, 16:05Добавить новость
Ревда,завод,УГМК,проверка,происшествие,смерть,рабочий
Рабочий подрядной организации 22 марта погиб при обрушении конструкций старого цеха на Среднеуральском медеплавильном заводе в Ревде, который является частью холдинга УГМК.

22 марта около 17:30 на Среднеуральском медеплавильном заводе, который является частью холдинга УГМК, произошел несчастный случай. Погиб сотрудник подрядной организации ООО «OBA», которая проводит на заводе демонтаж старого цеха.

Сообщается, что во время работ на предприятии произошло обрушение старой постройки, и бригаду рабочих засыпало. Один из сотрудников подрядной организации скончался на месте, остальные получили травмы, пишет Ura.ru.

На предприятии проводятся проверки, в обстоятельствах случившегося разбирается следственный комитет. Напомним, это не единственный трагический случай на предприятии за последнее время – 14 марта одного из рабочих ударило электротоком, отчего он погиб на месте.

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