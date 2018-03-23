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Новости Нижнего Тагила

Ранее судимые сотрудники работают в детских садах Екатеринбурга

23 марта 2018, 20:40Добавить новость
дети,Екатеринбург,проверка,прокуратура,детский сад,воспитатель,судимость,якоб

Проверка обнаружила, что несколько детских садов Екатеринбурга принимают на работу ранее судимых сотрудников.

Прокуратура Свердловской области выявила в детсаду № 555 Октябрьского района сотрудника, судимого дважды — за побои и растрату. По результатам проверки его уволили.

В детсаду № 544 обнаружили женщину-воспитателя, которая была осуждена за пользование поддельными документами.

Аналогичные нарушения выявлены в восьми образовательных учреждениях Чкаловского района города, причем один работник, имеющий судимость, работает в должности воспитателя, -- комментирует надзорное ведомство.


Кроме этого, в детских садах № 97, 270 и 473 работали сотрудники без педагогического образования, a в садиках № 7 и 445 поставлены под сомнение санитарные книжки.

Всего прокуратура направила 17 исковых заявлений и возбудила 9 дел об административном правонарушении. Главе администрации Екатеринбурга Александру Якобу внесено представление, пишет «ЕАН».

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