Ранее судимые сотрудники работают в детских садах Екатеринбурга

Проверка обнаружила, что несколько детских садов Екатеринбурга принимают на работу ранее судимых сотрудников.

Прокуратура Свердловской области выявила в детсаду № 555 Октябрьского района сотрудника, судимого дважды — за побои и растрату. По результатам проверки его уволили.





В детсаду № 544 обнаружили женщину-воспитателя, которая была осуждена за пользование поддельными документами.





Аналогичные нарушения выявлены в восьми образовательных учреждениях Чкаловского района города, причем один работник, имеющий судимость, работает в должности воспитателя, -- комментирует надзорное ведомство.



Кроме этого, в детских садах № 97, 270 и 473 работали сотрудники без педагогического образования, a в садиках № 7 и 445 поставлены под сомнение санитарные книжки.





Всего прокуратура направила 17 исковых заявлений и возбудила 9 дел об административном правонарушении. Главе администрации Екатеринбурга Александру Якобу внесено представление, пишет «ЕАН».